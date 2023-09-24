Піратський фільм про Барбі заробив понад 1 млн фунтів стерлінгів в росії, попри заборону путіна

Російське кіноагентство «Метрополітен Медіа» повідомило, як пройшла прем'єра піратської копії фільму «Барбі» у країні-агресорці. Нагадаємо, картина, яка продовжує бити касові рекорди у світовому прокаті, була заборонена Міністерством культури росії. У відомстві заявили, що фільм не відповідає російським традиційним і моральним цінностям.

За словами заступника міністра культури Андрія Малишева, «Барбі не відповідає цілям і завданням, поставленим главою держави щодо збереження і зміцнення традиційних російських духовних і моральних цінностей».

«За попередніми даними, найкращим проєктом уїк-енду став довгоочікуваний в росії піратський реліз фільму Грети Гервіг «Барбі», — йдеться в повідомленні на сайті «Метрополітен Медіа».

Як повідомляється, піратські версії фільму були показані на території росії, заробивши кінотеатрам, які його демонстрували, близько 120 млн рублів.

«Треба враховувати, що не всі покази фільму можна порахувати через його нелегальність, і сума зароблених кінотеатрами може бути набагато вищою», — уточнюється в повідомленні.

Додамо, що фільм «Барбі» також не дозволений до показу у Алжирі та ще низці мусульманських країн.

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