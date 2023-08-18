Ображає мораль: Алжир заборонив «Барбі» в кінотеатрах

Навряд чи якийсь фільм викликає стільки ентузіазму, як «Барбі». Однак в Алжирі блокбастер з Марго Роббі та Райаном Гослінгом у головних ролях більше не дозволений до показу.

«Барбі» б'є всі рекорди. Лише за короткий час кіноверсія знаменитої ляльки зібрала близько 1,2 мільярда доларів у світовому прокаті. Але не скрізь фільм сприймається добре. У кількох мусульманських країнах «Барбі» заборонили показувати в кінотеатрах. Хітовий фільм також більше не показуватимуть в Алжирі. Новинний сайт 24H Algérie повідомив, що фільм був скасований після двох тижнів показу через те, що він «ображає мораль». У неділю кінотеатри країни вже вилучили «Барбі» зі своєї програми без додаткових пояснень. Сайт TSA повідомив, що фільм був «непомітно вилучений з кінотеатрів». Причиною стали «сцени, призначені для дорослої аудиторії» і натяки на гомосексуалізм.

Кувейт і Ліван заборонили показ фільму-хіта в кінотеатрах. У Катарі «Барбі» поки що навіть не показували на екранах, офіційної заяви з цього приводу не було.

У фільмі американської режисерки Грети Гервіг Барбі та Кен, яких грають суперзірки Марго Роббі та Райан Гослінг, залишають рожевий пластиковий світ Барбіленду і знайомляться з реальним життям у Лос-Анджелесі. У фільмі немає відвертих натяків на гомосексуальність.

Для Грети Гервіг «Барбі» — повний успіх. Вже на третьому тижні прокату фільм зібрав один мільярд доларів США. Через це 40-річна режисерка увійшла в історію. Для Марго Роббі касові збори теж «дзвенять». Фільм вже зробив виконавицю головної ролі багатшою на 50 мільйонів доларів США. 33-річна акторка не лише виконала роль Барбі, але й працювала над комедією як продюсер.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на світовій прем’єрі «Барбі» Марго Роббі, Галь Гадот і Дуа Ліпа змагалися в сексуальності.

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