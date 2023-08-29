«Барбі» стала найкасовішим фільмом в історії студії Warner Bros.

За підсумками останнього вікенду серпня фільм «Барбі», який у деяких країнах заборонили показувати в кінотеатрах, встановив черговий рекорд. Стрічка Ґрети Ґервіґ з Марго Роббі та Райаном Ґослінґом у головних ролях стала найкасовішою в історії знаменитої голлівудської кіностудії Warner Bros. Загальні збори «Барбі» у світовому прокаті становили 1 мільярд 343 мільйони доларів, що трохи більше, ніж у попереднього рекордсмена — фільму «Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії — Частина 2».

У загальному списку найкасовіших фільмів в історії «Барбі» піднялася вже на 17-е місце. Для цього стрічці знадобилося п'ять тижнів. Нагадаємо, вона вийшла у прокат 21 липня.

До 18 серпня «Барбі» зберігала першість за підсумками кожного тижня, поки її не посунув на друге місце «Синій жук». Однак цей фільм швидко скотився вниз. Минулого тижня «Барбі» залишилася на другому рядку, а перший зайняв «Ґран Туризмо».

Проте експерти впевнені, що стрічка з Марго Роббі та Райаном Ґослінґом і надалі просуватиметься вгору в рейтингу найкасовіших в історії. У вересні студія Warner Bros. запустить «Барбі» в IMAX-кінотеатрах. І це буде так звана режисерська версія. До неї увійдуть сцени, які не були включені до звичайної прокатної версії. Подібний трюк здатний змусити багатьох фанатів фільму переглянути його в кінотеатрі ще раз.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що режисерку «Барбі» Ґрету Ґервіґ деякі глядачі та експерти звинувачують у тому, що вона зняла «античоловічий» фільм і занадто захопилася фемінізмом.

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