З Даною у мафії особливі рахунки. Вона, одна з тих осіб, які, що називається, зубами вигризали перехід МОУ від закритої системи прямих договорів на постачання харчування — до відкритих торгів Прозорро. Таку думку висловив

волонтер та правозахисник Олександр Аронець у власному блозі на сайті Цензор.нет.

«Дана зубами вигризла перехід МОУ від закритої системи прямих договорів на постачання харчування — до відкритих торгів Прозорро. Завдяки чому лише тільки на контрактах на постачання харчування було зекономлено більше 4,6 млрд грн і стали неможливими сумнозвісні яйця по 17 гривень», — написав Аронець.

Він нагадав, що введення конкурентних торгів зіштовхнулося із шаленим опором корупціонерів.

«Нагадаю, що введення конкурентних торгів зіштовхнулося із шаленим опором корупціонерів, які навіть спроміглися пролобіювати лист Резнікова до Кабміну про повернення, а потім, коли під тиском громадськості його було відкликано, влаштували безпрецедентну судову атаку, намагаючись скасувати результати торгів і паралельно публікуючи бруд і на Дану Ярову на помийних ресурсах».

Правозахисник написав, у чиїх, можливо, інтересах, лився бруд на Ярову.

«У кожної проблеми є, як відомо, прізвище/ім'я/по-батькові. Компанія Трейд Граніт Інвест, яка подала найбільшу кількість позовів по скасуванню торгів пов’язана із колишньою групою Трейд Коммодіті бізнесмена Андрія Адамовського та ексчиновника уряду Януковича Владислава Якубовського. Ще один член групи — Олександр Грановьский наразі у бігах від НАБУ у Відні. Судовий тролінг конкурентів — прийом, що у минулі часи призводив до паралічу державних постачань і отримання групою монопольних умов у роботі з державними підприємствами. Однак цього літа Адамовський-Якубовський програли — і система постачань харчування військовим нарешті запрацювала прозоро», — вважає Аронець.

На думку правозахисника, з приходом Умерова у Міноборони почалися зміни.

«Група Адамовського-Якубовського дуже комфортно себе відчувала за міністра Резнікова і, схоже, дуже занепокоєна приходом Умерова. І, судячи з сьогоднішньої „кампанії“ справжній жах у колишніх „комодів“ викликає можливе призначення реального представника суспільства — відомої волонтерки, яка вже продемонструвала, наскільки настирливо і принципово вона може діяти у Громадський антикорупційній раді», — написав він.

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