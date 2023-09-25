Ексфутболіст «Динамо» та збірної України зрікся рідного батька і вразив розповіддю про колишню дружину (відео)

Колишній футболіст «Динамо» та збірної України Олександр Алієв, який служить у теробороні і вже вигадав, як відзначить закінчення війни, зізнався, що практично не спілкується з батьками, які живуть у російському Курську.

«З 28 лютого я взагалі не спілкуюся з батьками, — зізнався Олександр Алієв в інтерв'ю YouTube-каналу «Ксенія Больбот». — Лише можемо привітати одне одного з днем народження, зі святом. Не більше.

Звісно, це неправильно. Але я не можу підтримувати… Не те, щоб вони «топили» за росію, але ті слова, які вони сказали мені 28 лютого…

Мій батько — колишній військовий. Він знає, що в Україні живуть його син, онук та внучка, знає, що на нас почали летіти ракети. А він каже, що росіяни сюди прийшли вбивати бандерівців та фашистів. Після цього я сказав, що батька для мене не існує".

Також Олександр Алієв зізнався, що його колишня дружина має проблеми з алкоголем, і вона не займається дітьми.

«Вона вбила кар'єру Ромі Максим'юку (перший чоловік ексдружини Алієва, колишній гравець „Динамо“. — Авт.), вбила кар'єру і мені, — розповів 38-річний спортсмен. — Просто я дурень, не знаю, куди дивився. Дякувати Богу, у мене є прекрасні діти. Може, хоч за це я їй вдячний. Та й то, вона бере та дітей убиває. Вона просто, вибачте, що на камеру, кінчений алкоголік. Ходить підворіттями. Тижнями полишає дітей. Не годує їх. Вона живе у моїй квартирі, нічого не робить — не прибирає, не забезпечує сина та доньку. Ходить бухає. Так, я готую. Мені це подобається. Я не можу залишити своїх дітей голодними. Для них я був, є і буду батьком. Завжди їм допоможу. Це мої діти, моя кров».

Олександр Алієв з колишньою дружиною і дітьми

Нагадаємо, що чотириразовий чемпіон України та віцечемпіон Європи серед молодіжних команд Олександр Алієв народився у російському Хабаровську, але після переходу до «Динамо» прийняв громадянство України та провів у складі нашої національної команди 28 поєдинків і забив 6 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Алієв отримав повістку і послав військкомат куди подалі.

Фото Instagram

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