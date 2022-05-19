«Хочу, щоб ми перебили цих тварюк разом з путіним»: Олександр Алієв уже придумав, як відзначить кінець війни

Колишній футболіст «Динамо» та збірної України Олександр Алієв, який після вторгнення російських окупантів записався до тероборони, а потім пішов служити у ЗСУ, розповів, чим займатиметься після закінчення війни.

«Я хочу одного, щоб ми всіх цих тварюк перебили разом з путіним і жили собі мирно, як раніше. Раділи, посміхалися, а наші дітки дихали мирним повітрям, — розповів Олександр Алієв в ефірі „Денисов TIME“. — Ми сюди цих тварюк не кликали, вони самі сюди прийшли і руйнують наші міста. Наш народ згуртований, і ми обов'язково переможемо. Після закінчення війни я насамперед спокійно зітхну і питиму тиждень. Чесно тобі говорю. Питиму. А потім хай кажуть, що хочуть. Але зате я дійсно радітиму від душі».

Нагадаємо, що Олександр Алієв народився в російському Хабаровську, але після переходу до «Динамо» прийняв громадянство України та провів у складі нашої національної команди 28 поєдинків та забив 6 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній воротар «Динамо» та «Дніпра» Святослав Сирота серйозно постраждав через обстріл на передовій.

Фото Instagram

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter