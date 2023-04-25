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Спорт

Алієву прийшла повістка: ексфутболіст збірної України послав військомат куди подалі (відео 18+)

9:01 25 квітня 2023
Олександр Алієв

Колишній футболіст «Динамо» та збірної України Олександр Алієв, який уже придумав, як відзначить закінчення війни, розповів, що йому вдруге прийшла повістка з вимогою з'явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомат). 38-річний віцечемпіон Європи серед молодіжних команд, який після початку повномасштабного вторгнення росії записався в тероборону Києва, виклав емоційне відео, дивуючись, про «що там на Оболоні за дятли сидять».

«Їм би лише показати свою роботу і надрукувати, — сказав Олександр Алієв. — Я з перших днів війни перебуваю в армії. Або вас, бл**ь, війна досі нічому не вчить, бл*дь? Вам аби, бл **ь, вибачте мені, спіз*ити, або просто показати, що ви надрукували і розіслати всім? Клоуни, займайтесь хоч чимось корисним для країни, якщо об*ираєтесь йти на війну».

Увага! На відео є ненормативна лексика (18+)

Нагадаємо, що Олександр Алієв народився у російському Хабаровську, але після переходу до «Динамо» прийняв громадянство України та провів у складі нашої національної команди 28 поєдинків і забив 6 м'ячів. Його батьки досі живуть у російському Курську. За визнанням футболіста, йому дуже важко спілкуватися з ними про війну, оскільки російське телебачення повністю спотворює правду про те, що відбувається в Україні, зомбуючи громадян країни.

Олександр Алієв

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Алієв вогненно прокоментував падіння винищувача в Єйську.

Фото Instagram

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