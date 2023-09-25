Відомі блогери засудили хейт в бік Лободи: «Вона підтримує Україну, це для нас тільки плюс»

Українські блогери Олександр Волошин та Микола Заліпуха обговорили у популярному подкасті «Формула Волошина» несправедливий хейт, який часто звучить в бік співачки Світлани Лободи.

Волошин наголосив на тому, що одразу після широкомасштабного вторгнення росії в Україну Світлана Лобода повністю відмовилася від кар’єри у рф і від «величезних статків, які вона могла отримувати в росії».

За його інформацією, українцям, які залишились у рф і підтримують путінський режим, зараз там платять шалені гроші. Лобода, натомість, «будує Україну в Україні, підтримує Україну, донатить Україні».

Він розповів, що у нього є багато знайомих військових ЗСУ, яким Лобода особисто допомагала. «Причому допомагала на шалені бабки», — сказав Волошин.

Блогер також наголосив, що Лобода не показує навіть 10 відсотків того, що робить для підтримки українців.

«І я взагалі не розумію цього хейту, який на неї ллється. Я це не підтримую. Вважаю, що людина, яка прийняла рішення підтримувати Україну, з таким великим ім’ям, — це, навпаки, для нас тільки плюс. Це, навпаки, круто, що Лобода — українка», — додав популярний блогер.

Попри хвилі хейту, які періодично запускаються щодо Світлани Лободи, співачка продовжує не тільки допомагати армії та українцям, які постраждали від війни, а й записувати нові кліпи. 22-го вересня вона презентувала кліп на нову версію пісні «Градус 100». Також в день релізу кліпу Лобода випустила альбом «Made in U. Mixes», до якого увійшли ремікси на вже відомі композиції.

Лише за один день після випуску альбом «Made in U. Mixes» вийшов на перше місце на платформі Apple Music.

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