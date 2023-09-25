Не може бути мови про відправку нової техніки: президент Польщі назвав умову постачання зброї Україні

Польща, яка з початку повномасштабного вторгнення суттєво підтримала Україну, готова постачати Києву стару військову техніку, яка буде заміщатись за рахунок закупівлі нової.

Таким чином, президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення поставок Києву, пише видання Super Express.

«Я зовсім по-іншому інтерпретував заяву прем'єр-міністра. Можливо тому, що я нещодавно з ним розмовляв, зокрема про передачу техніки Україні», — сказав він.

За його словами, «не може бути й мови» про відправку будь-якої нової техніки, яку Польща зараз закуповує, такої як артилерійські гаубиці К2 або танки К9.

«Ця техніка має послужити посиленню польської армії. Ми витрачаємо мільярди, щоб раптом віддати їх», — повідомив він.

«Але це не означає, що ми взагалі не передаватимемо зброю Україні. Коли стару техніку замінюють на сучасну, у мене немає проблем відправити її українцям», — додав Дуда.

Польський президент закликав пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться.

«Наслідки можуть бути трагічними», — сказав він.

Як відомо, відносини між Польщею та Україною значно погіршилися після того, як Варшава 15 вересня продовжила заборону імпорту зерна з України всупереч рішенню Єврокомісії. При цьому прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припинила постачання зброї в Україну.

Після цього США вимагали від Польщі роз'яснень з цього питання. А президент Дуда заявив, що Польща продовжить виконувати військові контракти з Україною.

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