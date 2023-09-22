«Польща вже надала допомогу»: Пентагон висловився про ситуацію з постачанням зброї

У Міністерстві оборони США заявили, що рішення Польщі, де біженців з України стає все менше, припинити надання зброї Україні є суверенним.

«Ми завжди говорили, що це суверенне рішення будь-якої країни вирішувати, який рівень підтримки вона збирається надавати», — заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер на брифінгу.

Райдер не сказав, чи призведе це до того, що інші країни будуть змушені надавати більше допомоги Україні, але підкреслив, що Польща вже надала допомогу.

«Польща була однією з провідних країн, коли мова йшла про надання допомоги Україні у сфері безпеки, і не тільки у сфері безпеки, але й у наданні значної гуманітарної допомоги та підтримки більш ніж мільйону переміщених українців, які виїхали до Польщі в результаті російського вторгнення», — сказав він.

Нагадаємо, 20 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що зараз країна не надає Україні жодної зброї власного виробництва, бо озброює себе найсучаснішою зброєю. Невдовзі президент Польщі Анджей Дуда пояснив, що ці слова «вирвали з контексту». Мовляв, йшлось про нове озброєння, яке Польща купує у рамках модернізації своєї армії.

Раніше «ФАКТИ» публікували слова естонського парламентаря про допомогу Україні: «Колективний Захід не усвідомлює важливості результату війни для всього світу».

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