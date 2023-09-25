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«Роззброював» українську ППО напередодні вторгнення росії: у Львові викрили ексочільника оборонного заводу

15:16 25 вересня 2023
Співробітники СБУ

У Львові, де нещодавно СБУ затримала на хабарництві чиновника міськради, викрили колишнього керівника оборонного підприємства, чия діяльність призвела до фактичного «роззброєння» декількох комплексів української ППО на суму майже 2,4 млн гривень.

Як повідомляють в Службі безпеки України, ще до початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював «списані» деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинної схеми.

«Посадовець підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення рф. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)», — йдеться у повідомленні.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Перевіряєтеся інформація про можливу причетність фігуранта до співпраці з російськими спецслужбами.

Нагадаємо, що днями співробітники української спецслужби знешкодили на Харківщині агентурну мережу рф, члени якої збирали компромат на військових ЗСУ і коригували ворожі удари по Харкову.

Фото СБУ

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