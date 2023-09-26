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У Києві через ремонт Кільцевої дороги обмежено рух автотранспорту: де і на який період

14:23 26 вересня 2023
Кільцева дорога

В Києві, де нещодавно ввели нові перепустки на авто для їзди в комендантську годину, від середи, 27 вересня, і до 1 грудня капітальний ремонт продовжиться на ділянці Кільцевої дороги від виїзду з міста Вишневе до Жулянського шляхопроводу. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Через дорожні роботи буде обмежений рух транспорту на двох смугах у кожному напрямку. Також буде закритий лівий поворот із Кільцевої дороги на вул. Миколи Трублаїні та з вул. Миколи Трублаїні на Кільцеву дорогу (в сторону Одеської площі).

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати зміни під час планування маршруту.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно неподалік Києва сталася ДТП, що ускладнила рух на одному з напрямків.

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