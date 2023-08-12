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Події

Під Києвом сталася ДТП, на одному з напрямів рух ускладнено

13:26 12 серпня 2023
Оформлення ДТП

В суботу, 12 серпня, біля села Стоянка на Київщині сталася аварія. У напрямку Житомиру ускладнено дорожній рух.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Київської області.

«У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, що сталась на 18 км автодороги М-06 Київ- Чоп, на мосту біля с. Стоянка, в напрямку м. Житомир ускладнення дорожнього руху», — йдеться у повідомленні.

На місці ДТП

Зазначається, що патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху.

Водіїв просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації.

Нагадаємо, ранііше у великій автотрощі на трасі Київ — Чоп загинули двоє дітей. Зіткнулися автомобіль Volkswagen Touran, яким керувала 42-річна мешканка Стрийського району, та вантажівка Renault під керуванням 45-річного жителя Запоріжжя.

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