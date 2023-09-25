37.63 / 38.34 40.41 / 41.25
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

В Києві ввели нові перепустки на авто для їзди в комендантську годину: що робити зі старими

14:24 25 вересня 2023
Патрульні поліцейські

В столиці, де комендантська година триває з 00:00 до 05:00 і де ще влітку збільшили час роботи закладів громадського харчування, з понеділка, 25 вересня, введені перепустки нового формату, з яким дозволено пересуватися містом вночі на машині.

«Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Згідно процедурі, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку», — зазначав начальник КМВА Сергій Попко.

Він нагадав, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці.

«Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових», — додав начальник КМВА.

Нагадаємо, що кілька днів тому мешканців Бориспільського району попереджали про проведення правоохоронцями перевірочних заходів, під час яких не виключалося тимчасове обмеження руху транспорту.

Фото Нацполіції України

79

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

собаки

Рибам — реалізація задумів, Стрільцям — грошові надходження, Ракам — нові знайомства: гороскоп на день Собачок-піжонів

Х&#39;ю Джекмен та Деборра-Лі Фернесс

Стали відомі причини несподіваного розлучення Х'ю Джекмена із дружиною після 27 років шлюбу

Газ

З 1 жовтня абонплату за газ нараховуватимуть по-новому: що зміниться

авто

Не дуже надійні «корейці»: названо три найгірші моделі KIA за останні 10 років

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту