В Києві ввели нові перепустки на авто для їзди в комендантську годину: що робити зі старими

В столиці, де комендантська година триває з 00:00 до 05:00 і де ще влітку збільшили час роботи закладів громадського харчування, з понеділка, 25 вересня, введені перепустки нового формату, з яким дозволено пересуватися містом вночі на машині.

«Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Згідно процедурі, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку», — зазначав начальник КМВА Сергій Попко.

Він нагадав, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці.

«Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових», — додав начальник КМВА.

Нагадаємо, що кілька днів тому мешканців Бориспільського району попереджали про проведення правоохоронцями перевірочних заходів, під час яких не виключалося тимчасове обмеження руху транспорту.

Фото Нацполіції України

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