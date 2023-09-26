Як військовому, який звільнився зі служби, отримати статус УБД: докладна інструкція Міноборони

В Україні, де нещодавно Кабмін спростив процедуру набуття статусу учасника бойових дій, Міністерство оборони дало детальну інструкцію, як отримати статус УБД особам, звільненим з військової служби, повідомляє Military Media Center.

Так, особа, яка звільнена з військової служби, має звернутися до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку з наступними документами:

• заява щодо розгляду питання отримання УБД;

• згода на збір та обробку персональних даних;

• засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України;

• документ про присвоєння ідентифікаційного номера;

• два кольорових матових фото 3×4.

ТЦК та СП звертається з запитом до військової частини для направлення в ТЦК та СП документів, а саме:

• довідка про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена новим додатком 6 до Постанови КМУ № 413;

не менш як один з таких документів:

• витяг (копія) бойових донесень;

• витяг (копія) журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

• витяг (копія) вахтових журналів, польотних листів;

• витяг (копія) матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв, полону.

Не завжди лише один із вищезазначених документів може стати беззаперечним підтвердженням участі військовослужбовця у заходах із забезпечення оборони.

Після оформлення необхідного комплекту документів ТЦК та СП направляють їх на опрацювання Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

Комісія в 30-денний термін з дня отримання від ТЦК та СП розглядає наданий пакет документів та приймає рішення про визнання заявника учасником бойових дій.

У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій, Комісія надає обґрунтоване рішення про відмову. Підрозділи соціального забезпечення ТЦК та СП після отримання рішення комісії про надання особі статусу УБД організовують доведення рішення комісії до відповідної особи та організовують роботу з видачі посвідчення учасника бойових дій особисто заявнику.

Раніше «ФАКТИ» про те, які документи потрібні цивільним для отримання статусу учасника бойових дій.

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