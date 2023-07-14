УБД для цивільних: які документи потрібні

Днями Кабмін ухвалив рішення стосовно надання статусу учасника бойових дій (УБД) цивільним, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року самостійно або у складі добровольчих формувань у взаємодії із ЗСУ, МВС, Держприкордонслужбою, Нацполіцією, Нацгвардією, СБУ брали участь у захисті України.

Згідно з документом, статус встановлюватиме комісією, яку створить Міністерство у справах ветеранів. Для цього цивільні захисники мають надати певні документи, які б підтверджували їхню участь у бойових діях:

Довідку, видану командиром (начальником) військової частини у взаємодії з якою особа сама або у складі добровольчого формування брала безпосередню участь у захисті України;

У разі відсутності вищезазначеної довідки — нотаріально завірені свідчення не менше ніж трьох свідків (з числа військових, яким вже встановлений статус УБД, одним із яких є командир підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала особа або добровольче формування) про період безпосередньої участі у захисті України.

Особи, які отримали поранення, контузію, каліцтво, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань та не мають відповідної довідки, подають на розгляд комісії:

Нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків (з числа військових, яким вже встановлений статус УБД) про період безпосередньої участі таких осіб в здійсненні оборони України;

Медичні документи, що підтверджують отримання особою поранення, контузії, каліцтва під час безпосередньої участі у здійсненні таких заходів.

Заява та необхідні документи подаються чи надсилаються поштою до Мінветеранів за адресою: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001.

Нагадаємо, що люди зі статусом УБД мають право на низку пільг, пов'язаних з медичним обслуговуванням, фінансовою допомогою, житлом. Зокрема, йдеться про оплату комунальних послуг, закупівлю засобів для опалення, інших питань, пов'язаних з житлом, зокрема 75% знижку на плату за користування житлом та 75% знижку на комунальні послуги. Також держава гарантує першочергове забезпечення житловою площею осіб, яким потрібно покращення умов та першочерговий ремонт будинків і квартир.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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