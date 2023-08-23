Тепер лише одна довідка: Кабмін спростив процедуру набуття статусу УБД

В Україні, де раніше розширили коло отримувачів статусу учасника бойових дій, процедура отримання цього статусу стала простішою — Кабінет Міністрів України підтримав розроблений Міноборони проект Постанови про внесення змін до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами міністра, оновлений підхід передбачає спрощену процедуру отримання статусу учасника бойових дій завдяки зменшенню кількості необхідних документів. Тепер для звернення до відповідних комісій із визначення статусу учасника бойових дій достатньо надавати лише одну довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України.

Ця довідка повинна містити інформацію про документи, які підтверджують участь особи у відповідних заходах, і саме вона стане основою для присвоєння статусу учасника бойових дій.

«Цей крок значною мірою допоможе звільнитися від зайвої бюрократії і прискорити процедуру визнання внеску у захист України та присвоєння їм статусу учасника бойових дій», — прокоментував Олексій Резніков.

Таким чином зазначені зміни значно полегшать та пришвидшать доступ до передбачених законодавством пільг та гарантій захисникам та захисницям, які боронили та боронять незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, було также розроблено законопроєкт про автоматичне надання статусу Учасника бойових дій. Він передбачає: створення Єдиного реєстру військових; автоматичне надання статусу убд, якщо людина хоч раз отримувала бойові виплати; електронне посвідчення військового буде генеруватись у «Дії»; введення статусу Захисника і Захисниці України.

«Всі мої ініціативи щодо створення Єдиного реєстру військових та автоматичного надання статусу УБД, враховані в законопроєкті. Як його співавтор, вважаю, що треба якнайшвидше його приймати, бо зараз отримання статусу УБД затягується і перетворюється на суцільні проблеми», — написав нардеп.

Раніше «ФАКТИ» писали, які документи потрібні для отримання УБД для цивільних, а також про рішення Кабміну розширити перелік документів для оформлення статусу УБД.

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