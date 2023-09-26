Легендарний володар «Золотого м'яча» Роналдо одружився втретє: фото урочистостей

Легендарний бразильський футболіст, дворазовий володар «Золотого м'яча» Роналдо, який придбав один із найтитулованіших клубів рідної країни, вкотре пішов під вінець.

На урочистостях, організованих на острові Ібіца, наречений та наречена Селіна Локс були одягнені у все біле, відзначаючи таку знаменну для них подію в колі сім'ї та друзів. «Сьогодні ми збираємо наші сім'ї на інтимне релігійне свято. І таким чином знаменується початок тижня, сповненого святкувань», — написала новоявлена дружина «Зубастика» на своїй сторінці в Instagram.

Додамо, що для Роналдо це вже третій шлюб — раніше він був одружений з футболісткою Міленою Домінгес, від якої у нього син Рональд, а також зі студенткою Марією Беатріс Ентоні, яка народила йому дочок Марію Софію та Марію Алісу. Нинішня дружина «Зубастика» молодша за нього на 14 років, будучи однією з найпопулярніших моделей Бразилії. Також вона володіє своєю лінією косметики та парфумерії, активно займається благодійністю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футболіст Кевін-Принс Боатенг розлучився з ефектною дружиною-моделлю через 14 місяців після весілля.

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