Знаменитий футболіст розлучився з ефектною дружиною-моделлю через 14 місяців після весілля (фото)

Колишній футболіст «Мілана» і «Барселони» Кевін-Прінс Боатенг, який минулого тижня оголосив про завершення кар'єри в 36 років, розлучився зі своєю дружиною-моделлю лише через 14 місяців після весілля, повідомляє The Sun. Нагадаємо, що рік тому холостяком став зірковий Франческо Тотті.

З італійкою Валентиною Фрадеградою Кевін-Прінс зустрічався рік, перш ніж зіграти весілля у червні 2022 року. І ось розрив усіх стосунків. Боатенг вже вилучив з Instagram будь-які згадки про тепер уже колишню дружину. Хоча у мережі «гарячих» знімків 31-річної моделі, яка вже була помічена на відпочинку в Монако з іншим чоловіком, вистачає (зокрема і з Кевіном-Прінсом).

Зазначимо, що ексгравець збірної Гани, який виріс у Німеччині, був одружений втретє. Боатенг має двох дітей від першої дружини Дженні, з якою він розлучився в 2011 році після чотирьох років шлюбу. А друга дружина — телеведуча Мелісса Сатта — подарувала футболісту сина Меддокса (пара розлучилася 2021-го після п'яти років стосунків).

Нагадаємо, що зведений брат чемпіона Італії та Німеччини Кевіна-Прінса Боатенга Жером Боатенг — куди більш титулований футболіст. Він — чемпіон світу у складі збірної Німеччини, а також володар 25 (!) трофеїв у футболці «Баварії».

Зведені брати Кевін-Прінс та Жером Боатенги не раз протистояли один одному на футбольному полі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова чемпіонка світу розлучилася з чоловіком і ризикує втратити мільйони.

Фото Instagram, ФК «Баварія»

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