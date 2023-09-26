«Укрзалізниця» запускає у прифронтових районах поїзд-кухню: що це таке (фото)

В Україні, де нещодавно змінили маршрути потягів західного напрямку, створили перший у світі автономний поїзд-кухню — Food Train. Про це повідомили в компанії «Укрзалізниця».

«Залізничні вокзали минулої зими стали центрами обігріву та харчування для всіх українців у прифронтових регіонах, де блекаути мали регулярний характер. Цього року на додачу до вокзалів ми створили цілий поїзд, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли!» — йдеться у повідомленні.

«Залізничники продовжують рятувати цивільне населення й одними з перших приходять на допомогу там, де вона найбільше потрібна. Разом із фондом Говарда Баффета запустили ще один унікальний проєкт, який не має аналогів. Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда Укрзалізниці та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя», — зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Так, поїзд складається з 6 вагонів під локомотивом:

- генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);

- вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;

- вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;

- вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;

- вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;

- багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

«Food Train може автономно працювати 5−7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача. Побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation). Сам Говард Баффет є регулярним пасажиром Укрзалізниці, який подорожував Харківщиною, Донеччиною, Миколаївщиною та Херсонщиною під час війни та підтримує низку інших залізничних проєктів, зокрема „Залізну зміну“», — повідомили в «Укрзалізниці».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно було названо найпопулярніші поїзди «Укрзалізниці» за підсумками літа.

77

Читайте нас у Facebook та Instagram