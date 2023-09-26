37.61 / 38.32 40.25 / 41.10
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«Укрзалізниця» запускає у прифронтових районах поїзд-кухню: що це таке (фото)

19:16 26 вересня 2023
Укрзалізниця

В Україні, де нещодавно змінили маршрути потягів західного напрямку, створили перший у світі автономний поїзд-кухню — Food Train. Про це повідомили в компанії «Укрзалізниця».

«Залізничні вокзали минулої зими стали центрами обігріву та харчування для всіх українців у прифронтових регіонах, де блекаути мали регулярний характер. Цього року на додачу до вокзалів ми створили цілий поїзд, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли!» — йдеться у повідомленні.

«Залізничники продовжують рятувати цивільне населення й одними з перших приходять на допомогу там, де вона найбільше потрібна. Разом із фондом Говарда Баффета запустили ще один унікальний проєкт, який не має аналогів. Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда Укрзалізниці та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя», — зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Так, поїзд складається з 6 вагонів під локомотивом:

- генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);
- вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;
- вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
- вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
- вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
- багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

«Food Train може автономно працювати 5−7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача. Побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation). Сам Говард Баффет є регулярним пасажиром Укрзалізниці, який подорожував Харківщиною, Донеччиною, Миколаївщиною та Херсонщиною під час війни та підтримує низку інших залізничних проєктів, зокрема „Залізну зміну“», — повідомили в «Укрзалізниці».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно було названо найпопулярніші поїзди «Укрзалізниці» за підсумками літа.

77

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фінанси

Гроші плистимуть рікою: астрологи назвали 4 знаки Зодіаку, які озолотяться у жовтні

Зоряне небо

Овни опиняться в складному становищі, Козероги знайдуть вирішення старої проблеми, а Рибам знадобиться відпочинок: гороскоп на 26 вересня 2023 року

Планети

Нові можливості та цікава подорож: удача чекає на ці п'ять знаків зодіаку на поточному тижні

Єлена Вяльбе

Триразова олімпійська чемпіонка з росії назвала «фантастикою» те, на що її співвітчизники перетворили Маріуполь

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту