«Укрзалізниця» змінила маршрути потягів західного напрямку: з чим це пов'язано та що важливо знати пасажирам

«Укрзалізниця», яка у серпні міняла графік потягів у напрямку Польщі, повідомила про вересневі зміни курсування низки маршрутів у західному напрямку.

Як зазначають в компані, це повʼязано з ремонтними роботами на дільниці Надвірна — Делятин

Так, деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні. Це стосується наступних рейсів:

Поїзд № 6/5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 19 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 20 та 22 вересня;

Поїзд № 15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, та з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня;

Поїзд № 95/96 Київ — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20, 21 та 22 вересня;

Поїзд № 26/25 Одеса — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Одеси 20, 21 та 22 вересня;

Поїзд № 130/129 Полтава — Ворохта курсуватиме до Чернівців 20 та 22 вересня, і з Чернівців до Полтави 21 та 23 вересня;

Поїзд № 229/230 Київ — Ворохта — Київ курсуватиме до Івано-Франківська 19 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20 вересня.

Також змінюється графік курсування для рейсів поїзда № 55 Київ — Рахів, що відправляться з Києва 19, 20 та 21 вересня — вони прибуватимуть до Рахова пізніше, о 9:00 замість 7:17, та для рейсів № 56 Рахів — Київ — вони відправляться з Рахова 20, 21 та 22 вересня раніше, о 14:28 замість 16:26.

Пасажирів просять враховувати ці зміни при плануванні своїх поїздок.

Нагадаємо, що з 3 серпня був запущений новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ — Хелм.

Фото «УЗ»

119

Читайте нас у Facebook та Instagram