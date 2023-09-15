Польща в тренді: названо найпопулярніші поїзди «Укрзалізниці» за підсумками літа

Найбільш заповнюваними поїздами «Укрзалізниці» за підсумками літа 2023 стали «польські» маршрути — на Перемишль, Хелм і Варшаву. Їх середня заповнюваність склала 98% і 96% відповідно, констатували в прес-службі перевізника.

Загальний рейтинг заповнюваності найпопулярніших поїздів виглядає так:

№ 53/54 Київ — Перемишль (заповнювався на кожному рейсі в середньому на 98%);

№ 23/24 Київ — Хелм (96%);

№ 67/68 Київ — Варшава (96%);

№ 712/711 Київ — Краматорськ (94%);

№ 19/20 Київ — Хелм (94%).

Найбільшу ж кількість пасажирів у період з 1 червня по 31 серпня було перевезено рейсами:

№ 119/120 Запоріжжя — Львів (186 313 пасажирів);

№ 41/42 Дніпро — Трускавець (181 772 пасажири);

№ 705/706 Київ — Перемишль (171 253 пасажири);

№ 715/716 Київ — Перемишль (168 912 пасажирів);

№ 81/82 Київ — Ужгород (163 374 пасажири).

Нині ж перевізник працює над новим графіком руху, який має розширити пропозицію «Укрзалізниці» на ажіотажних напрямках.

Нагадаємо, що на початку вересня «Укрзалізниця» вже запустила новий поїзд на польському напрямку.



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