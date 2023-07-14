росія і білорусь не отримають офіційних запрошень на Олімпіаду 2024 року в Парижі

Наближається літня Олімпіада-2024. Відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич закликав до бойкоту Олімпійських ігор-2024 у Парижі, якщо Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалить рішення про допуск спортсменів країни-агресора до участі в головних змаганнях чотириріччя.

За традицією МОК рівно за рік до відкриття літніх або зимових ігор запрошує всі національні збірні з усього світу взяти участь у змаганнях.

За повідомленням news.sky, МОК заявив, що національні олімпійські комітети росії та білорусі не отримають офіційного запрошення на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. Інші 203 національні олімпійські комітети, які мають право на участь, отримають запрошення до Парижа 26 липня.

Але незважаючи на протокольні зміни, деякі російські та білоруські спортсмени все ще можуть змагатися в Парижі — попри агресію їхніх країн проти України — без запрошення їхніх національних збірних.

«З наведених причин це виключає НОК росії та білорусі, а також НОК Гватемали, який наразі відсторонений», — йдеться в заяві олімпійського органу.

Гватемала наразі відсторонена від олімпійського руху через ймовірне втручання уряду в незалежність НОК цієї країни.

Президентом НОК білорусі є віктор лукашенко, син самопроголошеного лідера олександра лукашенка. Він став наступником свого батька на олімпійській посаді.

Раніше «ФАКТИ» писали, МОК повернув росіян та білорусів у міжнародні змагання, але не всіх.

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