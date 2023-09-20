Україна серйозно покарана УЄФА за підсумками матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії

Дисциплінарна інстанція УЄФА покарала Українську асоціацію футболу (УАФ) за расистську поведінку вболівальників під час матчів відбору Євро-2024 проти Англії (1:1) та Італії (1:2), повідомляє офіційний сайт Європейського союзу футбольних асоціацій.

«Оштрафувати Українську асоціацію футболу на 20 тисяч євро, розпорядитися про часткове закриття стадіону УАФ під час наступного поєдинку змагань під егідою УЄФА, в якому Українська асоціація футболу виступить як господар, і заборонити УАФ продаж квитків на наступний виїзний матч через расистську поведінку. своїх уболівальників. Українська футбольна асоціація має до початку матчу повідомити УЄФА про сектори, які будуть обрані для часткового закриття та які мають включати не менше ніж 5000 місць», — йдеться у рішенні УЄФА.

Крім того, наша асоціація заплатить 5 тисяч євро за запуск на стадіоні феєрверка та 8 тисяч євро за блокування громадських місць.

Нагадаємо, що після п'яти зіграних матчів збірна України із 7 очками посідає у групі С третє місце. 14 жовтня підопічні Сергія Реброва зіграють у Празі домашню зустріч проти Північної Македонії, а 17 жовтня зустрінуться в гостях з Мальтою.

Додамо, що УАФ виявилася не єдиною асоціацією, яку УЄФА покарав за різні порушення під час вересневих поєдинків кваліфікації чемпіонату Європи. Наприклад, Румунія оштрафована на 52 тисячі євро (плюс наступний домашній матч за порожніх трибун), Албанія — на 44 тисячі та Польща — на 20 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулований європейський клуб викинули з єврокубків на 7 років.

Фото uaf.ua

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