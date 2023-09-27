Можуть зробити прорив: якому знаку Зодіаку пощастить 27 вересня

День Щура-Ласуна обіцяє позитивні зміни багатьом знакам Зодіаку, адже щурик — дуже миле і щире створіння, яке завжди готове надавати допомогу іншим.

Але найбільше везіння сьогодні «світить» лише людям, які народилися під певними зірками, обіцяє сайт ТСН.

«Сьогодні, 27 вересня — день, коли в наше життя втручається минуле. Зазвичай його „візит“ переслідує цілком визначену мету: найімовірніше, ми маємо зрозуміти, де припустилися помилки, і — звісно, у віртуальному сенсі — повернувшись назад, виправити її», — стверджують знавці руху зірок.

І найбільш високі шанси на виправлення помилок і створення умов для подальшого успіху у представників знаку Водолій.

Водолій

Водоліям зірки обіцяють зустріч із давнім і добрим другом, якого вони «втратили» вже доволі давно. Весь цей час представники знаку пам'ятали про цю людину, але — з якихось лише їм зрозумілих причин — не шукали її, хоча в сучасному світі зробити це зовсім не складно. Проте зустрівшись знову, вони неймовірно зрадіють, особливо коли дізнаються, що вона може надати їм важливу послугу у професійному — кар'єрному — плані: зв'язки у старого друга більш ніж серйозні.

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