Дружина Брюса Вілліса не змогла стримати сліз, розповідаючи про хворобу знаменитого актора

Папараці сфотографували у Лос-Анджелесі Брюса Вілліса. Знаменитий актор, у якого діагностували нову невиліковну хворобу, сидів у машині з опущеним пасажирським вікном. Він був одягнений у стьобану темно-синю куртку і такого ж кольору капелюх. Це була одна з рідкісних за останні кілька місяців появ Вілліса на публіці.

Нагадаємо, у лютому сім'я Брюса оголосила, що у нього діагностовано лобово-скроневу деменцію — незвичайну форму деменції, що спричиняє погіршення мови, пам'яті, поведінки, а також деградацію особистості.

Брюс Вілліс у машині

Того ж дня дружина 68-річного Вілліса Емма Гемінґ взяла участь у популярному шоу Today. Вона не змогла стримати сльози, коли розповідала, як Брюс продовжує боротьбу з хворобою, а вся родина йому в цьому намагається допомогти.

Одна з рідкісних за останні кілька місяців появ Вілліса на публіці

Емма сказала, що стан Брюса продовжує погіршуватись. «Що більше я дізнаюся про деменцію, то чіткіше розумію, як це важко. Тяжко для людини, якій поставили діагноз. Тяжко для його сім'ї. І наша сім'я — Брюс, наші дівчатка, я — не виняток», — сказала Гемінґ.

Дружина актора Емма Гемінґ у програмі Today

«І коли кажуть, що деменція — сімейна хвороба, це справді так», — додала вона.

Емма зізналася, що пояснювала дочкам, на що хворий їхній тато. «Я гадаю, це правильно. Так треба було вдіяти. Ми дуже чесна та відкрита родина», — сказала вона.

«І найважливішим для нас було мати можливість сказати, що це за хвороба, пояснити, що це таке, тому що коли ви знаєте, що це за хвороба з медичної точки зору, деякі речі стають зрозумілими. Я не хочу, щоб діагноз Брюса асоціювався у свідомості дівчаток із якоюсь стигмою чи соромом», — додала Гемінґ.

Заплакала Емма, коли ведучий спитав, чи розуміє сам Вілліс, що з ним відбувається. Упоравшись з емоціями, Гемінґ після невеликої паузи відповіла: «Важко зрозуміти. Іноді мені здається, що розуміє. Але частіше — ні».

Вона зізналася, що їй полегшало, коли лікарі поставили чоловікові точний діагноз.

«Я думаю, це було й благословення, й прокляття. Знаєте, нарешті я змогла зрозуміти, що відбувається, а зрозумівши, прийняти те, що є. Це не робить ситуацію менш болісною, але трохи полегшує її», — пояснила Емма.

Вона наголосила, що Брюс продовжує, як може, дбати про дівчаток. «Чесно кажучи, він дар. Він продовжує дарувати любов, терпіння, стійкість та багато іншого…» — сказала Гемінґ. «І він вчить мене та всіх нас цьому…» — додала вона.

Нагадаємо, навесні Брюс Вілліс та Демі Мур стали дідусем та бабусею. Їхня старша дочка Румер Вілліс народила дочку.

На фото в заголовку: Брюс Вілліс з Еммою, Демі Мур та всіма доньками

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