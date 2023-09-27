Луческу знайшов винних у ганебному вильоті «Динамо» з Кубка України

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу після сенсаційного вильоту з Кубка України на стадії 1/8 фіналу переклав відповідальність за поразку від «Оболоні» (0:1) на окремих гравців та арбітра. Нагадаємо, що «Динамо» було чинним володарем трофею, завоювавши його у 2021-му, але тепер склало з себе повноваження.

Відеоогляд матчу «Оболонь» — «Динамо» — 1:0

«Бражко, через помилку якого ми пропустили, грав дуже погано, робив багато помилок при передачах, не грав у захисті, як слід, — зазначив віковий наставник «біло-синіх» після матчу, за підсумками якого «біло-сині» вперше з 2013 року не пройшли до чвертьфіналу кубкового турніру. — Це проблема не в гравцях, а в їхньому менталітеті, адже вони знали, що кубковий матч — це особливий матч. Тут немає різниці між великими та маленькими клубами. Виграти можна, тільки якщо у тебе є величезне бажання, ти віддаєш всі сили на полі й весь час сконцентрований. Ми дали можливість «Оболоні» створити моменти для взяття воріт та відзначитись, пропускали їхні контратаки. Тільки за останні 20 хвилин ми грали так, як мали грати протягом усього матчу. Я багатьох гравців не впізнав на полі — ось у чому проблема.

Цей матч не був таким важким. Я пам'ятаю, як ми нещодавно грали з «Оболонню» в чемпіонаті. А сьогодні було важко змусити наших гравців бути сконцентрованими, багато помилок зробив Беніто, принаймні три. Ми не очікували, що він робитиме стільки браку в передачах. Я зробив помилку, що не включив до заявки на матч 17-річного нападника Пономаренка, не дав зіграти молодим гравцям — Малишу, Царенку, іншим.

Ще хотів би додати, що мені незрозуміла поведінка арбітра, який кожні 2−3 хвилини робив великі затяжні паузи, роздавав жовті картки. Для цього він зупиняв гру за 50−60 метрів від штрафного майданчика, і було незрозуміло навіщо. Але я не перекладаю на нього відповідальність за нашу поразку — це моя провина. Суддя, навпаки, має допомогти командам прискорити гру в атаці, щоб вони могли проводити різні комбінації. Арбітр нам сьогодні не дав зіграти у той футбол, у який ми би хотіли. Він свистів кожні 2−3 хвилини. Багато наших молодих гравців не змогли зіграти на своєму рівні".

Зазначимо, що свій наступний матч підопічні Мірчі Луческу проведуть у неділю, 1 жовтня, коли на своєму полі в рамках чемпіонату країни приймуть «Олександрію».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» із голом-шедевром Бондаренка розгромив у Рівному «Верес».

346

Читайте нас у Facebook та Instagram