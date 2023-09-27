Сенсаційний виліт «Динамо» та жахлива травма Назаренка в Житомирі: відеоогляди матчів Кубка України

У середу, 27 вересня, п'ятьма матчами продовжилася програма 1/8 фіналу Кубка України, в рамках якої напередодні «Шахтар» розгромив «Верес».

Кубок України. 1/8 фіналу

27 вересня (середа)

«Оболонь» (Київ) — «Динамо» (Київ) — 1:0 (Суханов, 57).

«Динамо»: Нещерет, Караваєв, Попов, Біловар (Сирота, 62), Дубінчак, Бражко (Рамадані, 62), Андрієвський, Ярмоленко, Буяльський, Діалло (Волошин, 46), Беніто (Шепелєв, 74).

У рамках чемпіонату України команди видали результативну гру, і той поєдинок завершився важкою перемогою «Динамо» — 4:2. Цього разу «пивовари» також були налаштовані дати бій «біло-синім», і варто сказати, що в першому таймі підопічні Валерія Іващенка були ближчими до того, щоб відкрити рахунок. Чого лише варті вихід віч-на-віч із воротарем Суханова, а також диво-сейви голкіпера «Динамо» Нещерета після небезпечних ударів Краснопіра (двічі) та Приймака.

Динамівці не зробили висновків у перерві, і в другому таймі «пивовари» все ж таки досягли свого. Відібравши м'яча на чужій половині поля, господарі організували блискавичну атаку, яку влучним ударом з лінії штрафного майданчика завершив Суханов. До кінця поєдинку залишалося достатньо часу, щоб виправити ситуацію, і динамівці були близькі до цього, але спочатку свою команду двічі врятував воротар після ударів Буяльського та Ярмоленка, а потім Буяльський вистрілив зі штрафного у поперечину.

У підсумку до фінального свистка рахунок більше не змінювався, і чинний володар Кубка України припиняє боротьбу за трофей уже після стадії 1/8 фіналу.

«Вікторія» (Суми) — «Минай» — 1:0 (Сасовський, 46).

Один із лідерів першої ліги, сумська «Вікторія», вибивши з Кубка України іншого представника УПЛ, черкаський ЛНЗ, зняв скальп із ще одного представника вищого вітчизняного дивізіону. Мінімально обіграти аутсайдера УПЛ сумчани змогли завдяки єдиному голу, забитому в дебюті другого тайму. А невтішна серія закарпатців без перемог вже налічує дев'ять матчів — цього сезону зі щитом підопічні Володимира Шарана з поля ще не йшли.

«Полісся» (Житомир) — «Дніпро-1» — 1:1 (Кушніренко, 90+2 — Адамюк, 77). По пенальті — 5:4.

Після гола Адамюка на 77-й хвилині «Дніпро-1» був близьким до виходу до чвертьфіналу, але господарі відігралися у компенсований час, а потім після «сухого» овертайму виявилися сильнішими в серії пенальті. Щоправда, перемога та вихід до наступної стадії були затьмарені для житомирського клубу жахливою травмою Назаренка, отриманою на 112-й хвилині. Видовище, треба сказати, не для людей зі слабкими нервами…

«Чорноморець» (Одеса) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 2:1 (Бельмонте, 65, Шпорн, 90+6 — Приходько, 14).

Одесити в нинішньому сезоні виграли всі домашні матчі в чемпіонаті, але в гості до «моряків» приїхав «Кривбас», який не знав гіркоти поразок у семи останніх поєдинках. Саме гостям вдалося відкрити рахунок у першому таймі, але після перерви «Чорноморець» відігрався, а на шостій (!) компенсованій хвилині забив переможний м'яч, вирвавши перемогу в основний час.

Також 27 вересня грається матч «Металіст 1925» — «Ворскла». Поєдинок «Маріуполь» — «Зоря» пройде 12 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Ребров повернув Малиновського до складу збірної України на матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

Фото ФК «Динамо»

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