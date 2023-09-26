Гол-шедевр Бондаренка у Рівному та «самовбивство» «Руха» на 90+4-й хвилині: відеоогляди матчів Кубка України

У вівторок, 26 вересня, у Винниках та Рівному пройшли два матчі 1/8 фіналу розіграшу Кубка України, чинним володарем якого є київське «Динамо».

Кубок України. 1/8 фіналу

«Верес» (Рівне) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:3 (Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1).

«Шахтар»: Різник, Азаров, Міроші, Чигринський, Конопля, Бондаренко (Степаненко, 76), Назарина, Криськів (Зубков, 46), Судаков (Очеретько, 76), Кащук (Швед, 72), Келсі (Сікан, 46).

Нещодавно «Шахтар» гостював у Рівному в чемпіонаті України, і в результативному поєдинку несподіванно втратив очки (1:1). Цього разу «Верес» також готувався дати бій лідеру чемпіонату України. І варто сказати, що в першому таймі, незважаючи на всю зірковість «гірників», господарі були навіть ближчими до того, щоб відкрити рахунок у поєдинку.

Втім, у середині другого тайму протягом трьох хвилин підопічні Патріка ван Леувена розставили все по своїх місцях. Спочатку Кащук після розрізної передачі від Бондаренка відкрив рахунок, а потім уже сам Бондаренко видав шедевр, завершивши сольний прохід «парашутом» над воротарем, що кинувся в ноги. Крапку ж у матчі поставив уже у компенсований час Очеретько, оформивши розгромну перемогу для «гірників».

«Рух» (Львів) — «Олександрія» — 0:1 (Сапуга, 90+4, у свої ворота).

Команда Руслана Ротаня підходила до кубкового поєдинку, маючи за плечима невтішну шестиматчеву серію без перемог. Перервати її у Винниках, що під Львовом, вдалося завдяки вдачі — на четвертій компенсованій до другого тайму хвилині після прострілу з флангу «руховець» Сапуга зрізав м'яча у свої ворота.

Додамо, що інші матчі 1/8 фіналу пройдуть у середу, 27 вересня: «Вікторія» — «Минай», «Полісся» — «Дніпро-1», «Оболонь» — «Динамо», «Чорноморець» — «Кривбас», «Металіст 1925» — «Ворскла». Поєдинок «Маріуполь» — «Зоря» заплановано на 12 жовтня.

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