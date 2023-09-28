Продав інваліда в рабство за 10 тисяч гривень: у Хмельницькому судитимуть торговця людьми (фото)

Правоохоронці продовжують викривати зловмисників, які торгують людьми, зокрема, незаконно утримуючи їх та задіюючи на різноманітних роботах.

А прокурори Хмельницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно хмельничанина, який для власного збагачення вирішив вербувати громадян соціально незахищений категорій та передавати їх для трудової експлуатації.



«Обвинувачений, користуючись уразливим станом місцевого жителя, який є інвалідом 3 групи, планував віддати його для зайняття жебрацтвом у Києві. „Бізнесмен“ неодноразово зустрічався з потерпілим з метою вербування, постійно телефонував, здійснюючи таким чином психологічний тиск», — повідомляють в прокуратурі.



За «раба» він отримав від «замовника» 10 тисяч гривень. Зловмисника затримали під час передачі коштів.

Фото прокуратури

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Про те, як не стати жертвою торговців людьми, читайте на нашому сайті.

Люди, які потрапили у пастку таких зловмисників, можуть отримати допомогу від держави.

Фото прокуратури

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