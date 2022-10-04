Не пізніше одного місяця з дня подання документів: як отримати виплати жертвам торгівлі людьми
Внаслідок війни в Україні фіксують збільшення випадків торгівлі людьми. В зоні ризику опинились всі категорії громадян. Про те, яку допомогу можуть отримати постраждалі від держави та в яких саме випадках, розповіли експерти Юридичного порадника для ВПО.
«За законом жертвами торгівлі людьми вважають осіб, яких
- примушували працювати (наприклад, у випадку, коли вимагали від них рити окопи, траншеї на окупованій територій тощо);
- позбавляли обіцяної заробітної плати, не виплачуючи її;
- насильно утримували чи контролювали;
- шантажували або яким погрожували;
- змушували до жебрацтва;
- втягували у проституцію, порнобізнес;
- обманювали чи щодо яких вчиняли насильство, відбирали паспорт та інші персональні документи.
Особа, яка вважає себе постраждалою, має право звернутися до органів Нацполіції щодо захисту своїх прав і свобод, а також до місцевої державної адміністрації із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Такий статус надає право постраждалій особі на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання:
- медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги;
- тимчасового розміщення (у разі відсутності житла) в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на строк до 3 місяців (який у разі необхідності може бути продовжено);
- відшкодування моральної та матеріальної шкоди;
- одноразової матеріальної допомоги;
- допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку;
- інформації щодо своїх прав та можливостей зрозумілою їй мовою".
Щодо розміру матеріальної допомоги постраждалим, то вона досить різниться.
- «Для дітей віком до 6 років:
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з 01.07.2022— 6603,00 грн, з 01.12.2022— 6816,00 грн;
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для дітей віком від 6 до 18 років:
з 01.07.2022— 8232,00 грн, з 01.12.2022— 8499,00 грн;
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для працездатних осіб:
з 01.07.2022— 7800,00 грн, з 01.12.2022— 8052,00 грн;
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для осіб, які втратили працездатність:
з 01.07.2022— 6081,00 грн, з 01.12.2022— 6279,00 грн.
Для призначення одноразової матеріальної допомоги необхідно звернутися до органу соціального захисту населення із пакетом документів:
- заявою,
- копією довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
- копією документа, що посвідчує особу (паспорта),
- копією документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби).
Допомога виплачується особі не пізніше 1 місяця з дня подання документів у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на такі цілі".
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Одесі зловмисниці втягували жінок у проституцію.33
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