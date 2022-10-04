Не пізніше одного місяця з дня подання документів: як отримати виплати жертвам торгівлі людьми

Внаслідок війни в Україні фіксують збільшення випадків торгівлі людьми. В зоні ризику опинились всі категорії громадян. Про те, яку допомогу можуть отримати постраждалі від держави та в яких саме випадках, розповіли експерти Юридичного порадника для ВПО.

«За законом жертвами торгівлі людьми вважають осіб, яких

примушували працювати (наприклад, у випадку, коли вимагали від них рити окопи, траншеї на окупованій територій тощо);

позбавляли обіцяної заробітної плати, не виплачуючи її;

насильно утримували чи контролювали;

шантажували або яким погрожували;

змушували до жебрацтва;

втягували у проституцію, порнобізнес;

обманювали чи щодо яких вчиняли насильство, відбирали паспорт та інші персональні документи.

Особа, яка вважає себе постраждалою, має право звернутися до органів Нацполіції щодо захисту своїх прав і свобод, а також до місцевої державної адміністрації із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Такий статус надає право постраждалій особі на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання:

медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги;

тимчасового розміщення (у разі відсутності житла) в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на строк до 3 місяців (який у разі необхідності може бути продовжено);

відшкодування моральної та матеріальної шкоди;

одноразової матеріальної допомоги;

допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку;

інформації щодо своїх прав та можливостей зрозумілою їй мовою".

Щодо розміру матеріальної допомоги постраждалим, то вона досить різниться.

«Для дітей віком до 6 років:

з 01.07.2022 — 6603,00 грн, з 01.12.2022 — 6816,00 грн;

— 6603,00 грн, — 6816,00 грн; для дітей віком від 6 до 18 років: з 01.07.2022 — 8232,00 грн, з 01.12.2022 — 8499,00 грн;

— 8232,00 грн, — 8499,00 грн; для працездатних осіб: з 01.07.2022 — 7800,00 грн, з 01.12.2022 — 8052,00 грн;

— 7800,00 грн, — 8052,00 грн; для осіб, які втратили працездатність: з 01.07.2022 — 6081,00 грн, з 01.12.2022 — 6279,00 грн.

Для призначення одноразової матеріальної допомоги необхідно звернутися до органу соціального захисту населення із пакетом документів:

заявою,

копією довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

копією документа, що посвідчує особу (паспорта),

копією документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби).

Допомога виплачується особі не пізніше 1 місяця з дня подання документів у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на такі цілі".

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Одесі зловмисниці втягували жінок у проституцію.

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