Серцево-судинні катастрофи «молодшатимуть»: кожен другий українець має проблеми із серцем

Напередодні Всесвітнього дня серця, який відзначається 29 вересня, фармацевтична компанія «Дарниця» спільно з Gradus Research провела дослідження, аби дізнатися, який відсоток населення в Україні потерпає від серцево-судинних захворювань та що українці взагалі про них знають.

Як з'ясувалося, майже кожен другий українець має проблеми із серцем та судинами. Зокрема, 48% людей у віці 35−60 років відповіли, що мають підвищений артеріальний тиск та/або холестерин і вже отримували рекомендації лікаря з цього приводу.

Лише 20% людей зазначеного віку ніколи не вимірювали артеріальний тиск та не перевіряли рівень холестерину. 23% вважають, що у них холестерин і артеріальний тиск в нормі, тож вони не зверталися до лікаря.

Водночас майже всі українці розуміють, що серцево-судинні захворювання становлять серйозну загрозу життю. Люди усвідомлюють важливість звернення до лікаря у разі виникнення проблем зі здоров'ям серця.

Так, 95% людей у віці 35−60 років вважають, що діагностувати серцево-судинні захворювання дуже важливо (71%) або скоріше важливо (24%).

Більшість населення усвідомлює фактори ризику, які можуть спричинити серцево-судинні захворювання. Понад половина українців та українок серед основних причин серцево-судинних захворювань назвали частий стрес, ожиріння, артеріальну гіпертензію (підвищений тиск) та зловживання алкоголем.

Наслідками високого артеріального тиску, на думку 60% українців та українок, є гіпертонічний криз. При цьому, переважна більшість населення знає, що важливо стежити за рівнем холестерину в крові. Так, 41% опитаних вважає, що це дуже важливо, а 45% говорять, що «скоріше важливо».

Люди у віці 35−60 років найдієвішими способами для зниження рівня холестерину в крові вважають дієту (64%), зниження ваги (54%), фізичну активність (47%), прогулянки на свіжому повітрі (34%), а також уникнення вживання алкогольних напоїв (34%). Утім, сама лише модифікація способу життя не завжди є ефективною.

«Серцево-судинні захворювання є одними з найпоширеніших у світі. На жаль, Україна впевнено тримає лідерство за кількістю смертей від їх ускладнень. У ситуації повномасштабної війни, в якій ми живемо вже другий рік поспіль, серцево-судинні катастрофи „молодшатимуть“, а їх наслідки у багатьох випадках можуть бути фатальними», — говорить директор з медичних питань фармацевтичної компанії «Дарниця» Ігор Никифорчин.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дарниця» випустила новий препарат для боротьби з тромбозом.

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