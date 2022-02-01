Які проблеми серця і судин можуть з’явитись після COVID-19 та що робити, якщо призначені ліки не допомагають вгамувати тиск: розповідає кардіолог

столичний лікар-кардіолог вищої категорії Ганна Солощенко. Людина, у якої часто болить голова чи турбує шум у вухах, змушена йти до лікаря. Спеціаліст, вимірявши тиск, який виявляється підвищеним, підозрює гіпертензію. Це дуже поширене захворювання: страждає кожен другий з тих, кому більше 40 років. Біда в тім, що половина з них навіть не здогадуються про свою недугу, бо не завжди підвищення тиску супроводжується певними симптомами. Як не пропустити гіпертонічну хворобу? Що робити, якщо призначені ліки не допомагають вгамувати тиск? Які проблеми серця і судин можуть з’явитися після COVID-19 ? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповіла

«COVID-19 прицільно б’є по серцево-судинній системі»

— Вітаю, Ганно Віталіївно! Турбує Юлія, 42 роки. Два місяці тому перенесла COVID-19, але досі докучає задишка і тахікардія (пульс 89—98), час від часу з’являється відчуття, ніби в грудях пече. Тиск — у нормі. Як поліпшити стан?

— Тахікардія і навіть аритмія — часті ускладнення COVID-19. Раджу вам звернутися до кардіолога. Лікар за необхідності зробить обстеження, наприклад, холтер — добовий моніторинг кардіограми, призначить препарати, як-от бета-блокатори. Думаю, за два-три місяці самопочуття поліпшиться. Нагадаю, що відмовлятися від бета-блокаторів слід обережно — поступово зменшуючи дозу.

— Олеся з Вінниці. Багато знайомих почали скаржитися на проблеми з серцем та судинами. До цього причетна коронавірусна інфекція?

— Так. Умовно пацієнтів можна поділити на дві великі групи. Перша — раніше здорові, у яких після COVID-19 почалися розлади нервової системи: підвищився тиск, почастішав пульс. Також пацієнти скаржаться на тривожність, безсоння, адже інфекція зачепила вегетативну регуляцію. Інша велика група — пацієнти, котрі страждають на серцево-судинну патологію. Вони часто скаржаться на погіршення звичних симптомів або появу нових. Особливо потерпають ті, хто знав (або не знав) про свої проблеми і не лікувався. Якщо людина з підвищеним тиском, аритмією, ішемічною хворобою приймає необхідні ліки, то хворіє на COVID-19 легше і має менше ускладнень.

— Це Ігор з Вишневого. Після COVID-19 на рівному місці виникає задишка. Як її позбутися?

— В кардіології є тест, яким лікарі користуються вже понад сто років. Людина йде протягом шести хвилин, і в залежності від подоланої відстані спеціалісти виділяють стадії серцевої недостатності. Нині багато людей, навіть молодих, спортивних, після COVID-19 скаржаться на задишку, причому при незначному фізичному навантаженні. Це може бути пов’язано з ураженням легень, яке не оминуло майже кожного пацієнта (на КТ ми бачимо специфічні зміни, що нагадують «матове скло» — запалення і набряк легеневої тканини). Щоб легені задихали на повну силу, деяким пацієнтам потрібно два-три місяці.

У цей час небажаний активний спорт. Ми призначаємо дихальну гімнастику, радимо лежати і спати на животі, щоб покращити роботу легень, більше гуляти, робити легку гімнастику, але уникати надмірних фізичних навантажень. Якщо є інші симптоми — набряки, аритмія, то краще звернутися до кардіолога, щоб виключити міокардит.

— Як робити дихальну гімнастику?

— Надувати іграшки: м’ячик, дитячий круг, але не гумові кульки (це іноді важко навіть здоровій людині). Корисно видихати через пластикову трубочку в склянку з водою.

— Тетяна, Чернівці. У мене підвищений тиск через те, що я нервуюся (є певні проблеми з родичами). Сімейна лікарка призначила препарат, але в аптеці його немає. Що порадите?

— Я прихильник того, щоб призначати пацієнтові не конкретний препарат, а вказувати діючу речовину. Варто знати, що антигіпертензивні препарати мають накопичувальну дію: починають працювати на повну силу через два-три тижні. Якщо приймати їх правильно — щодня в один і той же час, не зменшуючи дозу, то тиск має стабільно триматися нижче 130 на 80 міліметрів ртутного стовпчика. Якщо ж підскакуватиме, наприклад, коли людина понервувала або сталася магнітна буря, змінилася погода, то потрібно звернутися до лікаря, щоб спеціаліст скорегував лікування.

Як справитися з задишкою Надувати гумові іграшки.

Спати на животі.

Більше гуляти на свіжому повітрі.

Робити легку гімнастику, проте уникати значних фізичних навантажень.

«Вимірюючи тиск, орієнтуватися слід на ту руку, де показники вищі»

— Телефонує Інна з міста Ірпінь. Про свій підвищений тиск я довідалася випадково — колега вимірювала і запропонувала мені. Сімейний лікар підтвердив гіпертензію. Мене здивувало, чому при показниках 150 на 96 я не відчувала жодних симптомів. Це організм пристосувався?

— Так. Судини головного мозку — великі консерватори, які полюбляють сталість. Людині стає погано, коли тиск незвично високий чи низький, але вона не помічає, якщо він підвищується поволі. І це значно гірше, ніж коли пацієнти приходять зі скаргами, наприклад, на сильний головний біль. Лікар вимірює тиск, і коли він підвищений, підбирає ліки.

Людині, яка не має скарг, важко пояснити, чому треба лікуватися. Люблю, коли пацієнти приходять на профілактичні огляди: здають аналізи, перевіряють тиск, роботу серця. Якщо ж з’явилися скарги, то органи-мішені, по яких стріляє гіпертонія (очі, серце, судини, мозок, нирки), вже уражені.

— Надія з міста Кролевець Сумської області. У батька підвищений тиск, призначили таблетки. Але вдома тиск зрідка перевищує норму. Так буває?

— Ніхто не відміняв гіпертензію білого халата, проте досвідчений кардіолог не сплутає її зі стійкою гіпертонічною хворобою. Часом потрібен добовий моніторинг тиску, причому ходити з апаратом слід не у вихідний, коли люди багато часу лежать на дивані перед телевізором, а в звичайний стресовий робочий день. У деяких стрімке підвищення буває у другій половині ночі і під ранок (саме тоді трапляється найбільша кількість інсультів).

Щоб лікар міг грамотно призначити ліки, раджу вести щоденник тиску протягом тижня, вимірюючи його двічі на день. Взагалі первинна консультація лікаря, особливо кардіолога, має тривати годину. Тоді можна правильно виміряти тиск, розповісти пацієнтові, як це потрібно робити вдома. Багато людей не знають, що орієнтуватися слід на тиск тієї руки, де показник вищий.

— А як проявляється гіпертонічна хвороба?

— Це може бути головний біль, запаморочення, дзвін або шум у вухах, підвищення втомлюваності, зниження витривалості до фізичних навантажень. Але не варто спиратися лише на симптоми — у багатьох їх немає. Тому кожному після 35 років хоча б раз на місяць бажано вимірювати тиск. Особливо тим, у кого серед родичів були випадки гіпертонічної хвороби, інфаркти, інсульти, а також цукровий діабет.

— Це Марія з міста Хмельницький. Все життя була гіпотоніком і лише в менопаузі тиск поповз угору. Чому?

— Судини з роками втрачають еластичність, і гіпотоніки можуть ставати нормотоніками чи навіть гіпертоніками. Якщо тиск довго був 90 на 60, то навіть ідеальний рівень — 120 на 80, який з’явився з часом, може бути зависоким і супроводжуватися значним погіршенням самопочуття. Іноді лікарі кажуть, що гіпотонія — це перша стадія гіпертонії. Багато колишніх гіпотоніків ходять по колу — від невролога до лора, потім до кардіолога, бо лікарі не можуть зрозуміти, що відбувається. Пацієнти скаржаться на головний біль, втому, шум і дзвін у вухах, запаморочення. Лікар вимірює тиск, який становить 120 на 80, і радить займатися спортом, більше спати, гуляти на свіжому повітрі. А вихід у тому, щоб призначити пацієнтові маленьку дозу антигіпертензивного препарату.

Важливо знати Для гіпотоніка навіть ідеальний тиск (120 на 80) може бути зависоким, тому після обстеження слід приймати невеликі дози антигіпертензивних ліків.

«Гіпертоніку бажано вживати щодня не більше чотирьох грамів солі, враховуючи ту, що міститься в готових продуктах»

— Турбує Ольга з міста Козелець Чернігівської області. Мама — давній гіпертонік. Лікар спочатку казав, що тиск треба збивати до 140 на 90. А тепер заявив, що оптимально — 130 на 80. Чому змінилися показники?

— Критерії стали жорсткішими, бо дедалі більше пацієнтів гинуть від пошкодження судин, інфарктів, інсультів. Дослідження показують — навіть тиск 130 на 80, а не те що 140 на 90, який триває роками, може підточувати судини. Якщо доєднаються інші фактори ризику — підвищення холестерину, глюкози в крові, неправильне харчування, куріння, надмірне вживання трансжирів, то, ймовірно, людині загрожує серцево-судинна катастрофа.

— Людмила з міста Дубно. У мене підвищений тиск через хворобу наднирників. Він знизиться, якщо вдасться вилікувати основну недугу?

— Це може сказати лише лікар, який вивчив результати обстежень. Приблизно п’ять відсотків пацієнтів мають підвищений тиск через якесь захворювання — симптоматичну гіпертензію. Вона супроводжує хвороби нирок, ендокринних залоз, зокрема й наднирників. Тиск зазвичай сягає високих значень: до 170 і 190, а хвороба має кризовий або дуже стійкий перебіг. Розповсюджені препарати часто не допомагають.

Щоб підтвердити діагноз, кардіологи призначають аналізи, наприклад, КТ нирок і наднирників, ниркових судин з контрастом. Буває, що атеросклеротична бляшка «сідає» в судину, яка живить нирку. І коли артерія, що приносить кров з киснем, поживними речовинами, перекрита, то нирка на тлі постійного кисневого голоду (ішемії) починає виробляти речовини, які призводять до підвищення тиску.

— Це Олена з міста Світловодськ. У свекра стався гіпертонічний криз, хоча ніщо цьому не передувало. Які ознаки гіпертонічного кризу?

— Найрозповсюдженіші симптоми — головний біль, нудота, блювання, запаморочення, може морозити. Потрібно звертати увагу на будь які скарги з боку серця чи нервової системи, що виникли вперше або раптово. Під час кризу не слід додатково пити звичні препарати, особливо подовженої дії. Заздалегідь варто з’ясувати у лікаря назви ліків швидкої допомоги. Вони мають сильнішу, але коротшу дію, краще їх приймати під язик. Тиск не можна стрімко знижувати (не більше 40 міліметрів ртутного стовпа), щоб не отримати інсульт.

Якщо людина акуратно п’є таблетки, але в неї часті кризи, то лікар має відкорегувати призначення. Варто обмежити солону їжу. Не завжди гіпертонічні кризи трапляються на фоні магнітної бурі чи стресу. Достатньо з’їсти невеликий шматочок оселедця або трошки квашеної капусти, випити томатного соку із сіллю, щоб почав розвиватися криз. Якщо добова норма солі для дорослої людини — п’ять-шість грамів (чайна ложка без гірки), то гіпертоніку потрібно чотири грами і менше, враховуючи приховану сіль, що міститься в готових продуктах, як-от хліб чи сир.

Побережися! Гіпертонічний криз може розпочатися через те, що людина посмакувала солоним оселедцем або випила томатного соку з сіллю.

Раніше під час прямої лінії «ФАКТІВ» заслужений лікар України Сергій Пелешок розповів про перші симптоми інсульту та що робити, якщо стався мозковий удар.

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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