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Україна

Контроль якості проходить кожен міномет, який передається у війська: «Українська бронетехніка» відзвітувала про контракт з Міноборони

16:12 28 вересня 2023
озброєння

«Українська бронетехніка», яка разом із конгломератом Czechoslovak Group та європейське відділення американської корпорації General Dynamics розглядають можливість виробництва БМП ASCOD, завершила приймально-здавальні випробування чергової партії 120 мм мінометів для потреб Збройних Сил України. Випробування для контролю якості проходить кожен міномет, який передається у війська. Про це йдеться на офіційній ФБ-сторінці компанії.

«На цих випробуваннях ми відстріляли останні зразки продукції й тим самим завершили один з поточних контрактів з Міноборони. Продовжуємо виробляти міномети різних калібрів та поставляємо їх практично всім силовим відомствам. Сьогодні особисто перевіряв безпечність стрільби та вкидав 120 мм мінометні постріли на повному заряді у ствол нашого міномета», — розповів генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

За його словами, міномети їхнього виробництва стоять на озброєнні найрізноманітніших підрозділів Сил Оборони України — ЗСУ, ТРО, ССО, Нацполіції, СБУ.

«Ми успішно провели релокацію виробництва та вийшли на високі показники виробництва мінометів. Компанія працює над тим, аби мінометів 60 мм, 82 мм та 120 мм у війську було більше», — запевнив Владислав Бельбас.

Раніше ФАКТИ повідомили, що на виставці у Кельце «Українська бронетехніка» представила удосконалений бронеавтомобіль.

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