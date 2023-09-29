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Спорт

Ібрагімович зацінить: у Норвегії забито божевільний гол «бісіклетою» (відео)

12:01 29 вересня 2023
Фаріс Мумбанья

Півфінальний матч Кубка Норвегії між «Волеренгою» та «Буде-Глімт», який представляє свою країну в груповому турнірі Ліги конференцій, напевно запам'ятається футбольним уболівальникам.

І не лише інтригою, яка трималася до останніх секунд поєдинку, де гості двічі виходили вперед, а господарі двічі відігравалися, а й красенем-голом, який до того ж став переможним. На 86-й хвилині після навісу з лівого флангу форвард «Буде-Глімт» Фаріс Мумбанья вирішив пробити зльоту й неймовірним ударом «бісіклетою» (бічними ножицями) поцілив під поперечину — воротар мав дуже мало шансів парирувати цю «гармату». Після цього гості ще закріпили свою перевагу й зрештою перемогли — 4:2, вийшовши до фіналу турніру.

Відео красеня-гола (дивитися з 2:06)

Уже хто-хто, а легендарний шведський форвард Златан Ібрагімович, який розуміється на подібних ударах та сам неодноразово забивав «бічними ножицями», точно зацінить цей гол.

Знаменитий гол Ібрагімовича у ворота збірної Англії (переможець «Премії Пушкаша» 2013 року)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що команді Уейна Руні в США забили феноменальний гол ударом зі своєї половини поля.

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