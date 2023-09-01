Жеребкування Ліги конференцій: з ким у одній групі зіграє «Зоря»

У п'ятницю, 1 вересня, у Монако слідом за жеребкуванням Ліги Європи став відомий склад груп Ліги конференцій, в якій продовжить боротьбу «Зоря», яка не зуміла пройти в ЛЄ чеську «Славію» (на жаль, полтавська «Ворскла», київське «Динамо» та «Дніпро-1» вилетіли з єврокубків).

32 учасники були розподілені на вісім груп, по чотири команди у кожній. По волі жереба луганчани, яких після відставки серба Ненада Лалатовича незабаром очолить новий головний тренер — ексфутболіст збірної України, а також колишній наставник «Іллічівця» та «Металіста 1925» Валерій Кривенцов, зіграють у групі В з бельгійським «Гентом», ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва та ісландським «Брейдабліком».

Загалом же за підсумками жеребкування сформовано такі квартети:

Група А. «Лілль» (Франція), «Слован» (Словаччина), «Олімпія» (Словенія), «Клаксвік» (Фарерські острови).

Група В. «Гент» (Бельгія), «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль), «Зоря» (Україна), «Брейдаблік» (Ісландія).

Група С. «Динамо» (Хорватія), «Вікторія» (Чехія), «Астана» (Казахстан), «Балкані» (Косово).

Група D. «Брюгге» (Бельгія), «Буде-Глімт» (Норвегія), «Бешикташ» (Туреччина), «Лугано» (Швейцарія).

Група E. АЗ (Нідерланди), «Астон Вілла» (Англія), «Легія» (Польща), «Зрінськи» (Боснія та Герцеговина).

Група F. «Ференцварош» (Угорщина), «Фіорентина» (Італія), «Генк» (Бельгія), «Чукарічки» (Сербія).

Група G. «Айнтрахт» (Німеччина), ПАОК (Греція), ХІК (Фінляндія), «Абердін» (Шотландія).

Група H. «Фенербахче» (Туреччина), «Лудогорець» (Болгарія), «Спартак» (Словаччина), «Нордшелланд» (Данія).

Нагадаємо, що за підсумками групового турніру до плей-оф раунду Ліги конференцій вийдуть команди, які посіли другі місця у своїх квартетах, де до них приєднаються клуби, що стануть третіми у своїх групах Ліги Європи. Переможці груп Ліги конференцій чекатимуть на своїх суперників відразу на стадії 1/8 фіналу. Перші поєдинки групової стадії намічені на 21 вересня, а фінал відбудеться 29 травня 2024-го на стадіоні «Айя-Софія» в Афінах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі суперники «Шахтаря» у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Фото uefa.com

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