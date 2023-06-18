Команді Уейна Руні забили феноменальний гол ударом зі своєї половини поля: відео шедевра
Футбольний поєдинок чемпіонату американської ліги MLS, в якій виступає захисник збірної України Сергій Кривцов, між «Ді Сі Юнайтед» та «Реал Солт Лейк» прикрасив гол-красень півзахисника гостей Пабло Руїса, повідомляє the18.com.
На 41-й хвилині зустрічі за рахунку 0:0 (на той час «Ді Сі Юнайтед» вже грав у меншості) 24-річний аргентинець, побачивши, що голкіпер команди легендарного Уейна Руні далеко вийшов з воріт, наважився на удар зі своєї половини поля та вивів свою команду вперед. Феноменальний гол з 60 метрів!
#RSL pic.twitter.com/uDft9GoRkD- Major League Soccer (@MLS) June 18, 2023
У другому таймі «Реал Солт Лейк» відзначився ще одним точним ударом і зрештою переміг — 2:1.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Ліонель Мессі продовжить кар'єру в клубі MLS.
Фото Twitter Major League Soccer96
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