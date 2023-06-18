Команді Уейна Руні забили феноменальний гол ударом зі своєї половини поля: відео шедевра

Футбольний поєдинок чемпіонату американської ліги MLS, в якій виступає захисник збірної України Сергій Кривцов, між «Ді Сі Юнайтед» та «Реал Солт Лейк» прикрасив гол-красень півзахисника гостей Пабло Руїса, повідомляє the18.com.

На 41-й хвилині зустрічі за рахунку 0:0 (на той час «Ді Сі Юнайтед» вже грав у меншості) 24-річний аргентинець, побачивши, що голкіпер команди легендарного Уейна Руні далеко вийшов з воріт, наважився на удар зі своєї половини поля та вивів свою команду вперед. Феноменальний гол з 60 метрів!

У другому таймі «Реал Солт Лейк» відзначився ще одним точним ударом і зрештою переміг — 2:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Ліонель Мессі продовжить кар'єру в клубі MLS.

Фото Twitter Major League Soccer

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