22-річний футболіст, який грав у росії, висить над прірвою та погрожує накласти на себе руки (фото)

Півзахисник французької «Ніцци» Алексіс Бека-Бека наважився на радикальний крок та хоче звести рахунки із життям. Раніше в Аргентині футболіст жорстоко побив арбітра та наклав на себе руки.

Як повідомляє France Bleu Azur, буквально зараз 22-річний футболіст перебуває на віадуку Маньян та погрожує зістрибнути зі 123-метрової висоти. Припускають, що відчайдушний хлопець вирішив укоротити собі життя через розставання з дівчиною.

Досвідчений людина стає повідомлена як приємний гравець Alexis Beka Beka threatening до commit suicide при ходьбі з Magnan bridge. Fire crews, police and psychologist on the scene. Hoping for good outcome pic.twitter.com/NeEpweAF5I — Hector Nunns (@senornunes) September 29, 2023

«Ніцца», за яку Алексіс виступає з літа минулого року, вже направила на місце події, де вже перебувають екстрені служби та жандармерія, штатного психолога, а також скасувала заплановану на сьогодні пресконференцію.

Зазначимо, що Бека-Бека народився 29 березня 2001 року у Парижі та є вихованцем «Кана». Влітку 2021-го підписав контракт із московським «Локомотивом», кольори якого захищав протягом року, після чого повернувся на батьківщину, ставши гравцем «Ніцци». Цього сезону півзахисник, який свого часу грав у різних юнацьких збірних Франції та виступав за олімпійську команду на Іграх-2020 у Токіо, не провів за свій клуб жодного матчу.

P. S. Як повідомляють французькі ЗМІ, футболіста евакуювали з віадука і його життю нічого не загрожує.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка збірної Франції Поль Погба попався на допінгу та ризикує завершити кар'єру.

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