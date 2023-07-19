В Аргентині футболіст жорстоко побив арбітра і наклав на себе руки (відео)

Футболіст однієї з аматорських ліг столиці Аргентини Буенос-Айреса Вільямс Александр Тапон був знайдений мертвим із вогнепальним пораненням голови невдовзі після того, як йому було пред'явлено звинувачення у замаху на вбивство за жорстокий напад на суддю під час матчу, повідомляє diariopopular.com.ar.

Поліція повідомила, що тіло 24-річного гравця виявили біля залізничного вокзалу, за кілька кварталів від його будинку в передмісті на південь від столиці Аргентини.

Тапон став сумно відомим кілька днів тому, коли відео жорстокого нападу на 36-річного рефері Крістіана Аріеля Паніагуа стало вірусним у соціальних мережах. Інцидент стався у вихідні під час футбольного матчу між «Ла Кортадою» (командою Тапона) та «Ель Рехунте» в рамках аматорського турніру. Капітан команди Тапон втратив контроль над собою, коли рефері показав червону картку його партнерові по команді. Напад був настільки жорстоким (футболіст бив суддю не лише кулаками, а й ногами), що Паніагуа знепритомнів, і його довелося доправити до місцевої лікарні для подальшого обстеження.

Перед матчем Вільямс Александр Тапон (ліворуч) та арбітр сфотографувалися на згадку

Після того, як потерпілий подав скаргу, прокуратура звинуватила Тапона в «замаху на вбивство з обтяжливими обставинами», злочині, який тягнув за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

За інформацією аргентинських ЗМІ, у понеділок футболіст у телеефірі встиг принести арбітру свої вибачення, а у вівторок застрелився з револьвера. Перед тим, як накласти на себе руки, Тапон відправив аудіоповідомлення своїй коханій Агустині та сестрам. «В аудіоповідомленні, яке він відправив мені на прощання, він сказав мені: «Потурбуйся про наших дітей» і «Я волію, щоб усі страждали відразу, ніж щодня бачити, як я страждаю у в'язниці», — сказала дівчина місцевому каналу. У футболіста залишилися двоє дітей — семи місяців та двох років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сина-футболіста олімпійського чемпіона знайшли мертвим після трьох днів пошуків.

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