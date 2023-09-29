Намагалася з’їсти хабар: на Львівщині затримана «на гарячому» лікарка вирішила позбутися доказів

Правоохоронці продовжують викривати злочинні схеми за участі медиків. Ось і днями працівники ДБР у взаємодії з СБУ виявили на Львівщині злочинну групу з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення II групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.

За це він мав заплатити 3,2 тисячі доларів США, повідомили у ДБР.

Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка «на гарячому» заступницю голови лікарсько-консультативної комісії. При цьому вона намагалася позбутися грошей, з’ївши … стодоларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили.

Та сама купюра

Затримані також інші учасники злочинної групи.

Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучили документи та гроші — майже 30 тис. доларів США, понад 10,6 тис. євро, 37 тис. грн та 520 злотих.

Надбання хабарників

Тож наразі трьом посадовцям вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (частина 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що рекордну суму хабара за «порятунок» від мобілізації вимагали в Одесі — там послуга коштувала аж 20 тисяч доларів США.

32

Читайте нас у Facebook та Instagram