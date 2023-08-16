Робила «бізнес» на ухилянтах: у Житомирі на гарячому затримали голову обласної військово-лікарської комісії

Служба безпеки ліквідувала у Житомирі ще один канал незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку. Причетною до його організації виявилася голова обласної військово-лікарської комісії, яка діяла у змові зі спільниками, — працівниками облвійськкомату, адвокатом і посадовицею місцевої лікарні.



За гроші фігуранти пропонували потенційним призовникам фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я, повідомили у спецслужбі.



У підроблені документи зловмисники вписували неіснуючі важкі діагнози, які дозволяли ухилянтам уникнути призову і в подальшому виїхати за межі України.



Вартість таких «послуг» становила від 2,5 до 5 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості «замовлення».



Отримані гроші учасники «схеми» розподіляли між собою після проведення кожної оборудки.



За даними слідства, між фігурантами був чіткий розподіл злочинних «обов'язків». Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних «клієнтів», голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату «супроводжували» їх у своєму відомстві.



Під час оперативних заходів правоохоронці затримали «на гарячому» голову військово-лікарської комісії, адвоката і посадовицю медустанови під час передачі хабаря від ухилянта.

Слідчі дії за місцем роботи фігурантки

Пізніше при обшуках у службових кабінетах і за місцями проживання учасників «схеми» було виявлено понад 35 тис. доларів США та документи із доказами незаконної діяльності.

Вилучені грошові кошти

Затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»);

ч. 3 ст. 332 («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»).

Наразі вони перебувають під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.

Нагадаємо, днями на переправці ухилянтів за кордон попався і начальник Голосіївського районного військкомату Києва — разом із начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ він намагався здійснити незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян, отримавши за це 30 тис доларів США.

Фото СБУ

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