Представився лікарем: на Дніпропетровщині негідник зґвалтував 8-річну дівчинку

На Дніпропетровщині суд визнав винним 36-річного місцевого мешканця у зґвалтуванні малолітньої дитини. Як повідомили у прокуратурі, все сталося у вересні 2022 року. Чоловік помітив у дворі багатоповерхового будинку двох малолітніх дітей, які поверталися додому.

Зайшовши з ними до під’їзду, він представився лікарем і вони пропустили його до квартири. Пересвідчившись, що в квартирі немає дорослих, чоловік попросив 7-річного хлопчика почекати в іншій кімнаті, а сам зґвалтував 8-річну дівчинку, завдавши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Коли ж до збоченця прийшли правоохоронці, то під час обшуку за місцем його мешкання вилучили ще й корпус ручної оборонної осколкової гранати та запал. Тож йому інкримінували ще й незаконне придбання, зберігання вибухової речовини та боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Затриманий чоловік

Оскільки ж раніше чоловік вже був неодноразово засуджений за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх, до нього застосували найвищу міру покарання — довічне позбавлення волі.

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