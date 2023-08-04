Приходила в гості до пасербиці: на Київщині затримано офіцера поліції за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки

На Київщині за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки затримали 45-річного дільничного офіцера поліції. Про це з посиланням на заяву речниці поліції Київської області Ірини Прянішнікової повідомив сайт ТСН.

За її словами, зловмисник лише рік тому перевівся у Київську область з Луганщини.

Затримання підозрюваного

«На час скоєння правопорушення на службі не перебував, нині відсторонений… Викорінити цю кримінальну хворобу лише поліцейськими методами неможливо», — заявила речниця поліції.

Своєю чергою журналіст Костянтин Андріюк на своєму каналі у Telegram додав подробиць резонансної справи.

За його інформацією, злочин вчинив дільничий офіцер поліції села Чайки Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Акти згвалтування були неприродніми і неодноразовими.

Потерпіла виявилася подругою пасербиці чоловіка.

Нині педофіла затримано, його хочуть взяти під варту у якості запобіжного заходу, а після вироку суду збоченець може провести за ґратами від 10 до 15 років.

Нагадаємо, днями винесли вирок батькові-збоченцю з Хмельниччини, який примушував п'ятирічних дітей дивитися порно та ґвалтував.

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