Швейцарський суд виправдав колишнього бійця білоруського «ескадрону смерті» Гаравського

У Швейцарії суд виніс рішення у справі колишнього бійця білоруського спецназу Юрія Гаравського, який заявив, що особисто брав участь у викраденні трьох відомих опозиціонерів, а потім був свідком їхнього вбивства. Злочини були скоєні 1999 року у білорусі.

Суд ухвалив несподіване для багатьох рішення — провину Гаравського не визнали. Він був виправданий.

Слухання тривали лише два дні. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Гаравський дещо змінив свою розповідь. До початку суду колишній боєць білоруського «ескадрону смерті» у подробицях розповідав журналістам різних видань, як спецназ за наказом зверху викрав та вбив Юрія Захаренка, Віктора Гончара та Анатолія Красовського. Нагадаємо, що Захаренко обіймав посаду міністра внутрішніх справ білорусі, однак пішов у відставку і публічно критикував олександра лукашенка за політику, яку він проводить усередині країни. Він оголосив про створення нової політичної партії та мав намір балотуватися у президенти.

Голова суду Олаф Губмель дійшов висновку, що підсудний, можливо, і служив у СОБРі, але його роль у викраденнях залишається незрозумілою. «Можливо, він чув про це від колег», — заявив Гумбель.

Пояснюючи своє рішення, суддя сказав, що це особливий випадок, у якому «замішана влада». Саме вона «відповідальна за насильницькі зникнення людей». «Ці факти не повинні викликати сумнівів. Але на допиті обвинувачений заплутався у протиріччях та ухилявся від відповіді», — додав суддя.

На процесі була донька Захаренка Олена. Коментуючи вердикт, вона заявила журналістам, що дуже засмучена.

«Мабуть, для такого цивілізованого світу ця історія — детектив, а не реальність», — сказала Олена Захаренко. Проте вона вважає, що, попри виправдання Гаравського, публічний судовий процес дав можливість світовому загалу дізнатися, що відбувалося і відбувається в білорусі, де стільки років править лукашенко.

Нагадаємо, рік тому білоруську громадськість вразила раптова смерть міністра зовнішніх справ Володимира Макея, якого і опозиція, і провладні сили вважали за ймовірного наступника лукашенка.

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