Три способи відсікти лукашенка: стало відомо про нові плани опозиції

Білоруський лідер олександр лукашенко сприяє російській агресії в Україні, надаючи територію для повітряних і наземних атак. У білоруської опозиції є план, як з ним розправитися. Білоруський опозиціонер Павло Латушко, член уряду у вигнанні заявив в інтерв'ю Newsweek, наразі Європа дає лукашенку час, щоб допомогти путіну підготуватися до наступної фази війни проти України. Це велика стратегічна помилка з боку Європи. Він не приховує свого розчарування тим, що європейські лідери мовчать з білоруського питання.

«Режим лукашенка екзистенційно залежить від Москви. Якби не підтримка володимира путіна, лукашенко, ймовірно, не зупинив би протести два роки тому, — заявив Латушко чеським ЗМІ. — Виходячи з цього, білоруські дисиденти вважають, що як тільки путін втратить владу, шлях до демократичного відродження відкриється і для них. Стратегія складається з трьох компонентів. По-перше, підпільний рух. Понад 200 000 білорусів, які проживають в білорусі, готові вийти на акції протесту в даний, життєво важливий момент. Друга опора — це білоруські батальйони, які воюють в Україні за Україну. Ці батальйони можуть бути використані для звільнення білорусі найближчим часом. Останньою складовою є багаторічні зусилля зі створення міжнародного трибуналу для олександра лукашенка та його злочинної діяльності проти білоруського, а на даний момент також і українського народу. Наразі йому нічого не загрожує».

білорусь знову уникнула західних санкцій у грудні, коли ЄС вирішив не запроваджувати проти неї дев'ятий пакет санкцій. Окремі країни ЄС побоюються, що затягування санкційного зашморгу на шиї білоруського режиму призведе лише до безпосередньої участі білоруських солдатів у війні в Україні.

Нагадаємо, в білорусі легалізовано «піратське» програмне забезпечення — так лукашенко бореться з санкціями.

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