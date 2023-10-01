У ніч, на неділю, 1 жовтня, ексволодар титулу чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі (до 79,4 кг) 36-річний українець Олександр Гвоздик (20 перемог, 16 з них — нокаутом, 1 поразка), який нокаутував у травні Річарда Болотнікса з Латвії, в андеркарді супербою Канело — Чарло провів на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США) поєдинок проти бразильця Ісаака Родрігеса (28 перемог, 22 з них — нокаутом, 5 поразок).

Призер Олімпійських ігор у Лондоні активніше розпочав бій і у другому раунді впіймав 38-річного суперника потужним ударом з правої. Родрігес з божою допомогою встав, але рефері, оцінивши стан бразильця, зупинив поєдинок. Ювілейна, 20-та перемога, Гвоздика на професіональному рингу та 16-а дострокова!

Нагадаємо, що своєї єдиної невдачі Олександр Гвоздик зазнав у жовтні 2019 року, коли втратив чемпіонський пояс WBC у бою з росіянином Артуром Бетербієвим. У червні 2020-го українець несподівано оголосив про завершення кар'єри. І ось тепер знову йде переможним шляхом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Гвоздик переможно повернувся в ринг після трирічної паузи.

Фото X Showtime Boxing

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