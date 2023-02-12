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Спорт

Українець Гвоздик переможно повернувся у професіональний бокс через три роки

11:36 12 лютого 2023
Гвоздик&nbsp;— Обандо

Ексчемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі 35-річний українець Олександр Гвоздик, який оголосив про завершення кар'єри в жовтні 2019 року після поразки від Артура Бетербієва та втрати свого титулу, повернувся у професійний бокс.

Наш співвітчизник (18 перемог, 14 з них — нокаутом, 1 поразка), який тривалий час проживає в США, провів поєдинок проти мексиканця Жозуе Обандо (20 перемог, 15 з них — нокаутом, 35 поразок) у рамках вечора боксу в Помоні (Каліфорнія, США). Примітно, що спочатку планувалося, що українець боксуватиме з аргентинцем Хорхе Мірандою, але буквально за кілька днів йому замінили опонента.

Обидва боксери не вклалися в ліміти напівважкої категорії (Гвоздик «завісив» на 83,9 кг, його суперник — на 86,9 кг), тому поєдинок проходив у проміжній вазі. Український боксер домінував протягом усього 6-раундового бою, але відправити Обандо в нокаут не зміг — у підсумку всі судді одноголосно віддали перемогу Олександру.

Говорячи про мотивацію повернення у професійний бокс, Гвоздик згадав війну та назвав головну мету — відібрати чемпіонські пояси у росіян. «Війна в Україні стала додатковою мотивацією для мого повернення. Можливо, я зможу здійняти український прапор на міжнародній арені. Це додасть мотивації моєму народу. Також для мене хороша мотивація — дійти до титульних боїв та відібрати пояси у Дмитра Бівола та Артура Бетербієва, бо вони обидва росіяни», — розповів Олександр Гвоздик в інтерв'ю подкасту Against The Ropes Podcast.

До речі, в американському Сан-Антоніо відбувся ще один бій за участю українського боксера. Досі небитий суперважковаговик Віктор Вихрист зустрічався з непереможним кубинцем Леньє Перо, і пропустив нокаутуючий удар по корпусу у восьмому раунді, після чого не зміг продовжити поєдинок, зазнавши першої поразки в 12-му поєдинку на профірингу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Далакян у видовищному поєдинку в Лондоні зберіг титул чемпіона світу.

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