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Александр Гвоздик неожиданно завершил карьеру – СМИ (фото, видео)
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик, в октябре прошлого года в поединке с россиянином Артуром Бетербиевым отдавший свой чемпионский пояс, неожиданно для специалистов и своих поклонников объявил о завершении боксерской карьеры.
Об этом сообщает сайт Tribuna, которому сам 33-летний боксер подтвердил данную информацию. Правда, при этом от каких-либо комментариев уроженец Харькова воздержался.
Отметим, что на профессиональном ринге Гвоздик дебютировал в апреле 2014 года. Полноценным чемпионом мира по версии WBC не знавший поражений Александр стал в декабре 2019-го, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона. К сожалению, вторая защита титула в бою с Бетербиевым завершилась для нашего соотечественника неудачей. Всего Александр одержал на профессиональном ринге 17 побед (14 из них — нокаутом).
Поражение от Бетербиева стало единственным в профессиональной карьере Гвоздика
Примечательно, что наш соотечественник, который к трем последним титульным поединкам готовился под руководством известного американского тренера Тедди Атласа, после поражения от россиянина неоднократно говорил, что обязательно вернется еще сильнее. Правда, Бетербиев отметил, что главное условие для реванша — это наличие пояса чемпиона мира у Александра.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гонорар Гвоздика за бой с Бетербиевым составил 1,5 млн долларов.42
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