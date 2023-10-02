Допоможе при гастроентеритах: простий та ефективний настій з календули

Календула походить із середземноморської зони і культивується як лікарська та декоративна рослина. Настій з квітів цієї рослини використовується в фітотерапії. Календула має відмінну репутацію, як у фармакологічній, так і в трав'яній промисловості, саме тому її використовують у масовому виробництві різних видів ліків. Її вживання сприяє загоєнню ран і лікуванню запалень, а також має протизапальну і протигрибкову дію, пише medonet.pl.

Споживання календули також благотворно впливає на травну систему, оскільки організм витягує з квітки календули антиоксидантні флавоноїди для захисту від вільних радикалів і токсичних речовин. Інші активні компоненти календули включають тритерпенові сапоніни, каротиноїди, полісахариди, фенольні кислоти, кумарини та фітостерини.

Властивості календули можна використати, приготувавши з неї настій. Чаї та настоянки з календули рекомендують при гастроентеритах (особливо при проблемах з дванадцятипалою кишкою), запаленнях жовчних проток і печінки. Жінки можуть вживати чай з календули при порушеннях менструального циклу та болючих менструаціях.

Його можна приготувати в домашніх умовах, заливши дві чайні ложки сухого чаю календули склянкою окропу і настоюючи близько 10 хвилин, накривши кришкою.

Екстракт календули використовується для створення дієтичних добавок, які допомагають боротися з менопаузою.

Календулу також можна використовувати для полоскання рота і горла. У цьому випадку одну столову ложку сухих пелюсток календули слід залити склянкою окропу і настояти під кришкою близько 10 хвилин, після чого відвар процідити. Рекомендується пити по півсклянки двічі на день.

Як і будь-яка інша рослина, що використовується в медицині, календула також має протипоказання. Використання мазей або чаїв з цієї квітки не рекомендується людям, які страждають алергією на рослини родини складноцвітих. При вживанні великої кількості чаю (мається на увазі більше чотирьох чашок на день) календула може посилити дію рослинних заспокійливих і засобів, що призначаються при безсонні або тривозі. Слід також пам'ятати, що чаї з календули також мають сечогінну дію.

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