Допоможе при сивині: потрібний всього лиш сік конюшини

Ця рослина неймовірно цілюща і спектр її дії неймовірно широкий. Завдяки великому вмісту вітамінів та мінералів настоянку суцвіть конюшини вживають при різних хворобах, пише фітотерапевт Андрій Пашов, який нещодавно радив приготувати відвар з квітів бузини.

«В народній медицині конюшину використовують як відхаркувальний та пом’якшувальний засіб при захворюваннях органів дихання, а також як протизапальне, потогінне, при простудних захворюваннях, запаленнях гортані, ангіні, гарячці та малярії. Конюшину широко використовують в дерматології як внутрішньо при алергічних захворюваннях шкіри, васкулітах, облисінні, сивому волоссі, витиліго, так і зовнішньо в вигляді припарок, компресів, ванн.

Сік конюшини втирають в корені волосся щоб не більшало сивини.

Також використовують як тонізуючий засіб при втраті сил, анемії, жовтусі. Позбавляє головного болю, діє при ревматизмі, кишкових та ниркових коліках, болючих місячних, показано жінкам в кліматичний період — зменшує приливи".

При захворюваннях легень та бронхів, радить фітотерапевт, потрібно взяти 1 столову ложку конюшини на 200 мл окропу, настояти 1−2 г, пити по 1/3 склянки три рази на день.

«Мазь: квіти конюшини настоюють на оливковій або соняшникові олії (1:2) 2 тижні в теплому місці.

Настоянки з конюшини протипоказані вагітним. Перед початком будь якого лікування, проконсультуйтесь зі своїм лікарем".

Нагадаємо, раніше Андрій Пашов ділився рецептом диво-настою з інжиру, що пом’якшує кашель.

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